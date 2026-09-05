Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, распоряжение действует с полуночи 5 сентября и связано с подготовкой и проведением в Киеве контактов американских переговорщиков.

«Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», – сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщили о введении в ВСУ режима прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.