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Политика 5 сентября 2026 14:57

Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток

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Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, распоряжение действует с полуночи 5 сентября и связано с подготовкой и проведением в Киеве контактов американских переговорщиков.

«Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», – сказал он.

Ранее украинские СМИ сообщили о введении в ВСУ режима прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.

#Владимир Путин #СВО #Украина
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