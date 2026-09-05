Подростка из Марий Эл будут судить за создание закладок с наркотиками в РТ

Подросток из Марий Эл предстанет перед судом за создание закладок с наркотиками в Татарстане.

Как сообщили в СУ СК России по РТ, летом 2026 года 17-летний парень договорился с неизвестным о создании закладок с наркотиками за вознаграждение. Приехав в Казань, он забрал запрещенные вещества из тайника и 19 июля был пойман в момент раскладки наркотиков для покупателей.

Уголовное дело о незаконной продаже наркотиков через интернет уже отправлено в суд. Уголовное дело на организатора преступной схемы будут рассматривать отдельно.