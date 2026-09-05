Александр Иванов прокомментировал победу «Ак Барса» и выход в основе

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над новосибирской «Сибирью» — 4:3 в серии буллитов.

Защитник казанцев Александр Иванов, вышедший в основе на замену дисквалифицированному Митчеллу Миллеру, прокомментировал итоги встречи.

— Перелом в игре стал возможен благодаря постоянной поддержке партнеров. У нас поддержка идет на постоянке — и после удачных моментов, и после плохих, – передает слова Иванова корреспондент «ТИ-Спорт».

Воспитанник системы «Ирбиса» и «Барса» назвал выступление за главную команду исполнением детской мечты:

— Для меня игра за «Ак Барс» — это детская мечта. Я очень люблю этот клуб и горжусь, что представляю его. Я живу своей мечтой –, ответил защитник.

О своем появлении в стартовом составе вместо Миллера защитник заявил:

— Это стечение обстоятельств. Куда меня поставят, там я буду играть.

Иванов также высоко оценил взаимодействие с новым партнером Никитой Лямкиным:

— Никита — отличный парень, мы очень быстро нашли общий язык.

Говоря об обновленном составе команды, он отметил:

— Команда омолодилась, но мы стали даже более яростными.