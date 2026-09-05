Александр Иванов прокомментировал победу «Ак Барса» и выход в основе
Казанский «Ак Барс» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над новосибирской «Сибирью» — 4:3 в серии буллитов.
Защитник казанцев Александр Иванов, вышедший в основе на замену дисквалифицированному Митчеллу Миллеру, прокомментировал итоги встречи.
— Перелом в игре стал возможен благодаря постоянной поддержке партнеров. У нас поддержка идет на постоянке — и после удачных моментов, и после плохих, – передает слова Иванова корреспондент «ТИ-Спорт».
Воспитанник системы «Ирбиса» и «Барса» назвал выступление за главную команду исполнением детской мечты:
— Для меня игра за «Ак Барс» — это детская мечта. Я очень люблю этот клуб и горжусь, что представляю его. Я живу своей мечтой –, ответил защитник.
О своем появлении в стартовом составе вместо Миллера защитник заявил:
— Это стечение обстоятельств. Куда меня поставят, там я буду играть.
Иванов также высоко оценил взаимодействие с новым партнером Никитой Лямкиным:
— Никита — отличный парень, мы очень быстро нашли общий язык.
Говоря об обновленном составе команды, он отметил:
— Команда омолодилась, но мы стали даже более яростными.