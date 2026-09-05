Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе

Фото: fsrussia.ru

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять им нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее источник агентства рассказал, что заявка спортсменов на получение нейтрального статуса не была принята.

Степановой 31 год, Букину – 32. Фигуристы пять раз становились чемпионами России, а также завоевывали серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы – два и три раза соответственно.

Ранее стало известно об отзыве нейтральных статусов у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.