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На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2026 14:16

Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе

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Степанова и Букин подали апелляцию в ISU после отказа в нейтральном статусе
Фото: fsrussia.ru

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин подали апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не предоставлять им нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее источник агентства рассказал, что заявка спортсменов на получение нейтрального статуса не была принята.

Степановой 31 год, Букину – 32. Фигуристы пять раз становились чемпионами России, а также завоевывали серебряные и бронзовые медали чемпионатов Европы – два и три раза соответственно.

Ранее стало известно об отзыве нейтральных статусов у российских фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

#фигурное катание #фигурист
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