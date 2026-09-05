Армия России поразила металлургические предприятия в Днепропетровской области

Армия России поразила два металлургических предприятия в Днепропетровской области Украины, сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен по металлургическому комбинату «Каметсталь» в Днепродзержинске и металлургическому заводу в Днепре. Оба предприятия были важнейшими поставщиками металлов для военного производства на Украине.

Кроме того, были поражены склад и электроподстанция в Николаевской области, а также склад и сухогруз с военным имуществом ВСУ в Одесской области.

Накануне вечером была также атакована Киевская область. Там повреждения получил использовавшийся для хранения военного имущества склад «Святопетровский», две площадки с топливом в военном городке Блиставица и центр радиотехнической разведки в Броварах.