news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
СВО 5 сентября 2026 10:57

Армия России поразила металлургические предприятия в Днепропетровской области

Читайте нас в
Телеграм

Армия России поразила два металлургических предприятия в Днепропетровской области Украины, сообщает Минобороны РФ.

Удар был нанесен по металлургическому комбинату «Каметсталь» в Днепродзержинске и металлургическому заводу в Днепре. Оба предприятия были важнейшими поставщиками металлов для военного производства на Украине.

Кроме того, были поражены склад и электроподстанция в Николаевской области, а также склад и сухогруз с военным имуществом ВСУ в Одесской области.

Накануне вечером была также атакована Киевская область. Там повреждения получил использовавшийся для хранения военного имущества склад «Святопетровский», две площадки с топливом в военном городке Блиставица и центр радиотехнической разведки в Броварах.

#минобороны рф #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентября

«Свияжская уха», «ДәртФест» и «Алтын Дага»: афиша на 5 и 6 сентября

4 сентября 2026

Zoloto и «Уматурман» выступят на Дне нефтяника в Альметьевске

4 сентября 2026
Новости партнеров