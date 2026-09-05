Биолог Сафонов рассказал, сколько можно хранить домашние заготовки

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Домашние овощные консервы при соблюдении технологии стерилизации можно хранить до двух лет, однако оптимальным сроком для их употребления считается первый год, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

«Овощные заготовки из огурцов, помидоров, а также лечо и кабачковая икра при правильной стерилизации могут храниться дома до двух лет, но их лучше съесть в течение первого года», – сказал биолог.

По словам Сафонова, соленые и маринованные грибы рекомендуется хранить не более шести месяцев, в крайнем случае – до года. Варенья и джемы с высоким содержанием сахара сохраняют пригодность в течение двух-трех лет.

Компоты и соки, отметил специалист, могут храниться около года, а максимально допустимый срок для них составляет два года.