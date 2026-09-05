Минниханов прибыл в Киргизию на закрытие Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в город Чолпон-Ата в Киргизии, где состоится церемония закрытия Всемирных игр кочевников 2026 года. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В международном аэропорту Иссык-Куль его встретили заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Улан Маматканов и министр природных ресурсов, экологии и технического надзора республики Акыл Токтобаев.

Церемония закрытия Всемирных игр кочевников состоится завтра. Во время нее один из символов соревнований передадут Российской Федерации. Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани.

Всемирные игры кочевников – крупное международное мероприятие, посвященное национальным и этническим видам спорта. В этом году в них принимают участие более 3 тыс. спортсменов из свыше 100 стран.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Программа включает 13 видов спорта, в том числе семь видов национальной борьбы. Одной из наиболее представительных дисциплин стал корэш.

Впервые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году в Чолпон-Ате. В последующие годы соревнования также принимали Турция и Казахстан.

Спортсмены из Татарстана активно участвуют во Всемирных играх кочевников. Они выступают в алыше, армрестлинге, борьбе на лошадях, корэше и соревнованиях по поднятию монет с лошади.