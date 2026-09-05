Путин отметил государственными наградами шестерых татарстанцев

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями группу выдающихся жителей Татарстана, внесших значительный вклад в развитие различных отраслей промышленности, образования и сельского хозяйства республики. Приказ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Высокой государственной награды – ордена Александра Невского – удостоен директор филиала «Российской телевизионной и радиовещательной сети» в Республике Татарстан Владимир Якимов. Награда присуждена за многолетний добросовестный труд и заслуги в области развития средств массовой информации и связи.

В энергетическом секторе за трудовые успехи и многолетнюю работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина: руководитель проекта по развитию геофизического сервиса Рамиль Мухамадиев и заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии Азат Хабибрахманов.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено двум педагогам из Татарстана. Этой чести удостоены учитель школы №10 города Набережные Челны Раиф Азиуллин и учитель школы №27 с углубленным изучением отдельных предметов Нижнекамского муниципального района Эльвира Романько.

Кроме того, за достижения в сельскохозяйственной отрасли медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден главный зоотехник общества с ограниченной ответственностью «Сосна» Айдар Ахмадуллин.