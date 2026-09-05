Минниханов поздравил Собянина с присвоением звания Героя Труда

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в «Макс» поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации.

«Поздравляем Сергея Семеновича с высоким званием Героя Труда! Особенно почетно, что такую награду Президент присвоил в день города Москвы!» – написал Минниханов.

Он отметил, что Татарстан и Москву связывают многолетние теплые отношения. Раис республики также подчеркнул успехи столицы и личный вклад Собянина в ее развитие.