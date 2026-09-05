Минниханов поздравил Собянина с присвоением звания Героя Труда
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в «Макс» поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации.
«Поздравляем Сергея Семеновича с высоким званием Героя Труда! Особенно почетно, что такую награду Президент присвоил в день города Москвы!» – написал Минниханов.
Он отметил, что Татарстан и Москву связывают многолетние теплые отношения. Раис республики также подчеркнул успехи столицы и личный вклад Собянина в ее развитие.