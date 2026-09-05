Китай предложил России развивать беспилотные грузоперевозки через границу
Китай предложил России продолжить развитие беспилотных трансграничных грузоперевозок и расширить сотрудничество в сфере цифровизации транспорта. Об этом заместитель министра транспорта КНР Ли Ян заявил на II Российско-китайском форуме, передает ТАСС.
На 30-м заседании подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Ли Ян сообщил о готовности китайской стороны вместе с Россией углублять взаимодействие в сфере цифровых транспортных технологий.
В частности, речь идет о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и автономного вождения, а также о дальнейшем развитии беспилотных грузоперевозок через российско-китайскую границу.
Кроме того, Россия и Китай намерены развивать системы электронной очереди на границе. Такая система позволяет заранее в цифровом формате забронировать дату и время пересечения автомобильного пункта пропуска.
Еще одним направлением сотрудничества станет использование электронных разрешений на международные автомобильные перевозки.