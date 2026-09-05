Леонид Холод: «Если люди почувствуют давление, они перестанут держать птицу»

Россияне, содержащие в своих ЛПХ более 10 единиц домашней птицы одного вида, теперь обязаны регистрировать их в ветслужбе. Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал в интервью «Татар-информу» о смысле и возможных последствиях этого нововведения.





У владельцев ЛПХ появляется дополнительная обязанность. Теперь нужно переписать птицу, повесить на птичник идентификационную табличку и иметь в полном порядке документы на само хозяйство.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вижу несколько серьезных рисков»

– Как новые правила регистрации повлияют на владельцев личных подсобных хозяйств? Что именно для них изменилось?

У владельцев ЛПХ появляется дополнительная обязанность. Речь идет о домашней птице: курах, гусях, утках, цесарках, страусах и прочих пернатых. Теперь нужно переписать птицу, повесить на птичник идентификационную табличку и иметь в полном порядке документы на само хозяйство. Это, кстати, одна из проблем: многие ЛПХ до сих пор должным образом не оформлены.

Правила сначала, с 1 марта 2024 года, стали действовать для товарных предприятий. ЛПХ дали отсрочку до 1 сентября 2026 года. А для совсем нетоварных производителей, где поголовье меньше десяти, отсрочка продлена до 1 сентября 2029 года.

Для крупных товарных хозяйств это новшество не стало большой проблемой: там ветеринары и так ведут учет поголовья. А вот для ЛПХ это действительно новое дело. По правилам, в течение семи рабочих дней после вылупления цыплят нужно внести изменения в ранее поданные сведения. То же самое – при падеже, забое или любом другом изменении поголовья. Владелец должен обратиться в ветеринарную службу и сообщить, сколько у него птицы, какого она пола, возраста и породы. И при каждом изменении подавать новую информацию.

Леонид Холод: «Для крупных товарных хозяйств это новшество не стало большой проблемой: там ветеринары и так ведут учет поголовья. А для ЛПХ это действительно новое дело» Фото: © Сергей Субботин / РИА Новости

– С какими практическими сложностями могут столкнуться владельцы ЛПХ?

Я вижу несколько серьезных рисков. Во-первых, зачастую владельцы ЛПХ – это бабушки и дедушки. Конечно, они не знают точного возраста своих кур. То, что это курица или петух, понятно, а сколько ей лет – нет. Во-вторых, они не знают породы. Цыплят чаще всего покупают у соседа, на рынке, или выводятся собственные несушки. Порода в таких случаях – «мои», и всё.

Дальше – доступность ветеринаров. Сомневаюсь, что в нашей огромной стране в каждом селе или поселке есть ветеринар, который сидит и ждет, когда к нему придут с данными. Очевидно, что в некоторых местах до ветеринара нужно ехать, а для пожилых людей это серьезная проблема.

К тому же есть цифровое неравенство. В Татарстане интернет есть везде, но во многих регионах России с ним большие проблемы. Если ветеринар предложит общаться по электронной почте или через систему, это тоже станет препятствием. А ведь речь идет о миллионах хозяйств: товарных – десятки, сотни тысяч, а ЛПХ – миллионы. И если добавить садоводов и огородников, то их тоже миллионы. Возникает вопрос: как эту систему вообще реализовать на практике? Пока ответа нет.

«Зачастую владельцы ЛПХ – это бабушки и дедушки. Конечно, они не знают точного возраста своих кур. Цыплят чаще всего покупают у соседа, на рынке, или выводят собственные несушки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В частных подворьях контроль гораздо слабее: бегают крысы, мыши, летают дикие птицы – все это разносчики инфекций»

– Зачем вообще нужна эта регистрация?

Официально заявлено, что учет вводится для ветеринарного благополучия. С ветеринарной точки зрения это действительно необходимо. Домашняя птица и живность – источник не только радости, но и опасных заболеваний. На птицефабриках жестко контролируют вход и выход, но вспышки все равно случаются. А в частных подворьях контроль гораздо слабее: там бегают крысы, мыши, летают дикие птицы – все это разносчики инфекций, и люди тоже их переносят.

Учет позволяет контролировать эпизоотическую обстановку и вовремя ее купировать. Если в каком-то селе появляются признаки птичьего гриппа или другой опасной болезни, правильно настроенная система дает возможность быстро получить информацию и предотвратить распространение. Так что цель правильная.

– Приведет ли регистрация к повышению налогообложения?

Когда человек изобретал молоток, он делал это для одних целей, а в итоге использовать его можно по-разному. Исторически учет домашней живности уже применялся для налогообложения. В 1920-е годы большевики ввели тотальный учет именно для натурального налога – продовольственные фонды были пусты. В 1940–1950-е годы система восстанавливалась и тоже использовалась для налогообложения. Сейчас декларируется ветеринарная цель, но это не гарантирует, что данные не будут использованы иначе.

– Есть ли вероятность, что учет станет первым шагом к обязательной регистрации ЛПХ как предпринимательской деятельности, даже если человек содержит животных для себя?

Этот вопрос логично вытекает из предыдущего. Обратите внимание: если вы не зарегистрировали птицу, то при продаже вы не получите ветеринарное свидетельство. Без него птица не может легально попасть в рыночный оборот.

То есть в обороте окажется только учтенная птица, а вся остальная будет считаться незаконной для продажи. Люди, конечно, быстро найдут обходные пути – скажут, что не продают, а дарят. Дырка в законе найдется всегда.

«Если нужно каждый раз ехать за 150 километров или постоянно звонить ветеринару, чтобы сообщить о каждом рождении или падеже – люди откажутся. Это слишком большая нагрузка» Фото: © «Татар-информ»

«Нельзя допустить, чтобы у людей пропало желание заниматься ЛПХ. Это не производство оружия или наркотиков, а общественно полезный труд»

– К чему в целом могут привести все эти изменения? Как изменится поведение владельцев ЛПХ, их мотивация?

Если систему введут разумно и учтут все риски, она может работать. Но я опасаюсь, что ветеринарная служба недооценивает сложность этого этапа. Для товарных предприятий учет – технологическая рутина. А для миллионов частных владельцев это вопрос воли. Люди должны сами захотеть это делать и понимать, что процедура исполнима и не принесет им проблем.

Если же люди почувствуют давление и бюрократические препятствия, они просто перестанут держать птицу. Скажут: «Зачем мне эта головная боль, пойду в магазин». А что делать тем, у кого магазина рядом нет? Есть отдаленные села, куда приезжает только передвижная лавка, и там нет свежей продукции. Готово ли государство заместить выпадающие объемы с рынка?

Куриное поголовье очень подвижно. Если нужно каждый раз ехать за 150 километров или постоянно звонить ветеринару, чтобы сообщить о каждом рождении или падеже, – люди откажутся. Это слишком большая нагрузка.

Поэтому нововведение нужное, но внедрять его надо с учетом реальных условий. Нельзя допустить, чтобы у людей пропало желание заниматься ЛПХ. Это не производство оружия или наркотиков, а общественно полезный труд. Для многих пенсионеров и безработных в сельской местности это единственный источник дохода. Если они продадут курицу, то получат деньги, а если нет – будут сидеть на пенсии и не иметь копейки на спички.

В советское время уже были случаи, когда ужесточение учета и налогообложения приводило к резкому сокращению поголовья в частных хозяйствах. Тогда это нанесло серьезный удар по рыночным фондам. Важно не повторить эту ошибку.