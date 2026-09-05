Муфтий шейх Равиль Гайнутдин рассказал о своем пути к минбару через сцену

Встреча «Минбар и сцена: искусство обращения к сердцу» с председателем духовного управления мусульман РФ муфтий шейхом Равилем Гайнутдином. прошла в татарском ТЮЗе им. Кариева.

Ведущими-модераторами творческой встречи были артист кариевского ТЮЗа Фанис Калимуллин и руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов. Встреча началась с поэтического слова Абянова, за которым последовал ИИ-ролик, раскрывающий всю биографию Равиля Гайнутдина.

Заключительной строчкой в биографическом ролике было сказано – «духовный лидер мусульман России». Таким образом, пролог обозначил заглавную тему всего мероприятия – минбар и сцена в жизни председателя ДУМ РФ.

Выступление муфтия началось с вопроса: «Расскажите про свое детство». Здесь началась часовая ретроспектива всей жизни Равиля хазрата.

Сначала хазрат обратился к зрителям: друзьям, коллегам, однокурсникам, деятелям сцены, писателям, студентам – он всех поприветствовал исламским приветствием Ассаляму алейкум уа аахмат уллахи уа баракяту».

Перед тем, как перейти к теме своего становления как деятеля религии, он напомнил, что в этом году татарский театр отмечает значимый юбилей – 120 лет.

Также данная встреча прошла в рамках фестиваля «Алтын минбар», президентов которого является Равиль Гайнутдин.

«Нет в мире кинофестиваля, президентом которого является муфтий», – отметил он.

Зал аплодировал. Позади президиума на большой экран было выведено слайд-шоу из черно-белых фотографий детских лет муфтия и достижений Равиля хазрата на посту председателя ДУМ РФ.

В числе приглашенных гостей в первом ряду сидели председатель татарстанского отделения союза писателей Ркаил Зайдулла, художественный руководитель театра Камала Ильгиз Зайниев, муфтий Московской области Рушан Аббясов и другие представители культуры и религии.

Во время своего выступления муфтий шейх Равиль Гайнутдин вспоминал свою юность, годы учебы в театральном училище и беседы с Марселем Салимжановым, гастроли в Уфу в труппе камаловского театра, а также работу на телевидении и одновременное знакомство с религией, когда два этих понятия – религия и ТВ – были попросту несовместимы.

Отдельно он упомянул главного режиссера кариевского ТЮЗа Рената Аюпова.

«Мой брат, Ренат Мирзахасанович Аюпов, главный режиссер этого театра – горжусь я своим братом. Я ведь даже не знал, что он поступил в театральное, не знал, что отправился на учебу в Москву. Узнал об только тогда, когда вернулся в Татарстан, потому что сам был на большом пути», – рассказывал муфтий.

К концу выступления он рассказал о недавних событиях, которые в очередной раз утвердили роль и значение российского ислама на мировой арене. В этом году муфтий Равиль хазрат был приглашен на ифтар в резиденции эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

«Эмир Катара после намаза посадил меня за круглый стол по правую руку от себя, председателя всемирного союза исламских ученых – по левую. Весь зал видел, как эмир Катара разделили разговение и беседовал с российским муфтием», – рассказал Равиль хазрат.

Так, в театре юного зрителя им. Габдуллы Кариева прошла первая встреча муфтия ДУМ РФ с культурной общественностью, на которой зрители узнали самые необычные факты его биографии из первых уст.

Мероприятие прошло в рамках казанского кинофестиваля «Алтын минбар». В эти дни в кинотеатрах «Мир» и «Корстон» проходят показы конкурсных картин и параллельные тематические программы.

Фото и видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»