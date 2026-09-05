Свищев призвал ISU извиниться перед Валиевой и Кондратюком

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Международный союз конькобежцев (ISU) должен извиниться перед российскими фигуристами Камилой Валиевой и Марком Кондратюком после отзыва ранее выданного им нейтрального статуса. Если решение не будет пересмотрено, его необходимо обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение РИА Новости высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В субботу источник, близкий к ISU, сообщил РИА Новости, что нейтральный статус Валиевой был отозван. Ранее Международный союз конькобежцев временно отозвал нейтральный статус Кондратюка.

Официально причины проблем с нейтральным статусом Кондратюка не назывались. Одной из наиболее вероятных причин считается письмо Украинской федерации фигурного катания, направленное в ISU. Позднее источник РИА Новости сообщил, что Валиева и Кондратюк подали апелляции в Международный союз конькобежцев.

Свищев рассказал, что слышал о возможном решении ISU после информации украинской стороны о наличии у российских спортсменов определенных отметок «Нравится» в социальных сетях или других подобных действий. При этом депутат отметил, что ему неизвестно, соответствует ли эта информация действительности.

По мнению Свищева, даже в случае подтверждения такой информации ISU не следует безоговорочно руководствоваться заявлениями Украинской федерации фигурного катания. Депутат обвинил ее представителей в распространении обвинений и неподтвержденной информации, а также связал их действия с позицией Министерства спорта и политического руководства Украины.

Он считает, что вместо подготовки молодых спортсменов и проведения мероприятий федерация занимается поиском поводов для обвинений, интригами и сбором псевдодоказательств. В этой ситуации, по мнению Свищева, ISU должен занять жесткую позицию.

Депутат считает, что Международный союз конькобежцев должен принести извинения Валиевой и Кондратюку и вернуть им возможность участвовать в соревнованиях.

Если этого не произойдет, Федерация фигурного катания на коньках России, по мнению Свищева, должна либо получить от ISU веские доказательства невозможности участия российских спортсменов в турнирах, либо оспорить решение. В частности, депутат предложил обратиться в Спортивный арбитражный суд и отстаивать там интересы российских фигуристов.

Свищев добавил, что времени для защиты прав спортсменов еще достаточно, поскольку сезон только начинается.

Российские и белорусские фигуристы с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU в нейтральном статусе.