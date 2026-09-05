Труженица тыла из Казани отмечает 100-летний юбилей

Труженица тыла Зумарра Халитова из Казани 5 сентября отмечает 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зумарра Рахимовна родилась в Казани, окончила 10 классов школы, потом Казанский государственный университет. Жила с родителями в Москве. Когда началась война, их эвакуировали в Казань. Во время войны Зумарра училась в школе. Ее мама работала режиссером, а брат – главным режиссером театра имени Тинчурина», – рассказали в пресс-службе.

Зумарра Рахимовна работала в филармонии, в Доме актера, газете «Вечерняя Казань». Также состояла в «Союзе художников», была переводчиком с татарского на русский язык. Она перевела немало произведений известных классиков отечественной литературы, писала картины.

У Зумарры Рахимовны родилось четверо детей – два сына и две дочери. К сожалению, в живых остались лишь трое.

Зумарра Халитова проживает с сыном. Перенесла инсульт, находится в тяжелом состоянии, не встает и не разговаривает.