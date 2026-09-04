В Буинске прошел «Фестиваль труда и доблести»

Фото предоставлено Лилией Котельниковой

В Молодежном парке Буинска сегодня прошел «Фестиваль труда и доблести», объединивший представителей разных профессий и поколений. В мероприятии также приняли участие ветераны и участники специальной военной операции.

Фестиваль открыло театрализованное представление «Мы вместе!». Артисты вышли на сцену с флагами России и Татарстана. Одним из эпизодов постановки стала инсценировка отправки партии помощи военнослужащим.

Глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов отметил вклад представителей разных профессий в развитие муниципалитета.

«Мы едины в нашем районе, здесь живут и трудятся люди самых разных профессий. Именно передовики труда двигают наш район вперед», – подчеркнул он.

Глава муниципалитета рассказал о результатах работы жителей района в сельском хозяйстве, строительстве, образовании, здравоохранении, спорте и инженерной сфере. Камартдинов также поблагодарил тех, кто оказывает помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Почетным гостем фестиваля стал генерал-полковник, Герой России Александр Лапин. Он выразил благодарность участникам спецоперации, а также их родителям – за воспитание сыновей.

Отставной военачальник высоко оценил уровень развития региона и подчеркнул значение трудовых достижений жителей республики. «Трудовые успехи жителей Татарстана являются надежным тылом для всей страны», – отметил он.

Одним из эпизодов фестиваля стала церемония награждения жителей района, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности. Камартдинов вручил им именные свидетельства о занесении фамилий на Электронную доску почета.

Учредил Электронную доску почета РТ своим указом от 1 мая этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены сведения о более чем 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал ранее руководитель республики.

Материал подготовлен при участии Лилии Котельниковой.

Фотографии предоставлены Лилией Котельниковой.