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Происшествия 5 сентября 2026 14:23

В Новосибирской области 1 человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом

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В Новосибирской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«В Тогучинском районе, на 45-м км автомобильной дороги К-19р, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки Howo и пассажирского микроавтобуса… По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Один человек погиб», – рассказали в ведомстве.

В настоящий момент проводится проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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