В Новосибирской области 1 человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Новосибирской области один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

«В Тогучинском районе, на 45-м км автомобильной дороги К-19р, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки Howo и пассажирского микроавтобуса… По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе двое малолетних детей. Один человек погиб», – рассказали в ведомстве.

В настоящий момент проводится проверка. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.