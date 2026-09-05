Милонов призвал не искать безнравственность в фото учителей в купальниках

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал не искать безнравственность в фотографиях учителей в купальниках, опубликованных в личных соцсетях.

«Я не поддерживаю позицию о каких-то наказаниях для учителей за фотографии в своих личных соцсетях. Тем же, кто хочет быть святее папы римского и ищет безнравственность там, где ее нет, лучше направлять свою энергию в более мирные сферы жизни», – сказал Милонов ТАСС.

По его словам, фотографии педагогов с отдыха и отпуска не должны становиться поводом для увольнения или публичного обсуждения.

«Педагог должен учить и воспитывать детей, следить за классом в школе, быть другом детям и опорой родителям. Не надо наших педагогов как-то дополнительно ограничивать в правах», – отметил депутат.

При этом Милонов подчеркнул, что требования к нравственности и морали должны распространяться на всех независимо от профессии.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова заявила ТАСС, что не считает допустимым наказывать или увольнять учителей за фотографии в купальниках. При этом, по ее мнению, педагогам как публичным людям следует понимать степень ответственности за публикации в соцсетях.