В районах РТ пройдет серия концертов с артистами театра «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В сентябре в молодежных центрах и сельских домах культуры Республики Татарстан состоится серия концертов с участием заслуженных артистов Республики Татарстан – солистов театра «Созвездие-Йолдызлык», а также талантливых представителей одноименного фестивального движения. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Среди участников концертного тура будут заслуженные артисты РТ Владимир Шнитко, Ильгиз Закиев и Амир Ахмадишин, а также Зарина Хасаншина, Ильзира Зарипова, Инсаф Ганибаев, Алексей Родионов, Камила Алескерова, Адиля Зиннатуллина и Екатерина Ипполитова.

В программу войдут любимые многими поколениями «песни о главном» – о любви, дружбе, верности, красоте природы и человеческих отношений на русском и татарском языках, заявили в пресс-службе.

Гостями мероприятий станут жители муниципальных районов региона. Концерты будут организованы по следующему графику:

8 сентября – Молодежный центр Мамадышского района,

9 сентября – Районный дом культуры Кайбицкого района,

9 сентября – Жуковский сельский дом культуры Тетюшского района,

10 сентября – Кшкловский сельский дом культуры Атнинского района,

11 сентября – Шубанский сельский дом культуры Балтасинского района,

11 сентября – Молодежный центр Рыбно-Слободского района,

14 сентября – Шалинский сельский дом культуры Пестречинского района,

15 сентября – Танайский сельский дом культуры Елабужского района.

По словам авторов инициативы, она представляет собой «своеобразное выражение уважения к духовно-нравственным ценностям, культуре и традициям нашей Родины, благодарности молодого поколения за возможность реализации творческого потенциала, признательности жителям Татарстана за труд на благо республики и страны».

Концертные программы реализуются в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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