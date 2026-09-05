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Культура 5 сентября 2026 01:29

В районах РТ пройдет серия концертов с артистами театра «Созвездие-Йолдызлык»

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В районах РТ пройдет серия концертов с артистами театра «Созвездие-Йолдызлык»
Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В сентябре в молодежных центрах и сельских домах культуры Республики Татарстан состоится серия концертов с участием заслуженных артистов Республики Татарстан – солистов театра «Созвездие-Йолдызлык», а также талантливых представителей одноименного фестивального движения. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Среди участников концертного тура будут заслуженные артисты РТ Владимир Шнитко, Ильгиз Закиев и Амир Ахмадишин, а также Зарина Хасаншина, Ильзира Зарипова, Инсаф Ганибаев, Алексей Родионов, Камила Алескерова, Адиля Зиннатуллина и Екатерина Ипполитова.

В программу войдут любимые многими поколениями «песни о главном» – о любви, дружбе, верности, красоте природы и человеческих отношений на русском и татарском языках, заявили в пресс-службе.

Гостями мероприятий станут жители муниципальных районов региона. Концерты будут организованы по следующему графику:

  • 8 сентября – Молодежный центр Мамадышского района,
  • 9 сентября – Районный дом культуры Кайбицкого района,
  • 9 сентября – Жуковский сельский дом культуры Тетюшского района,
  • 10 сентября – Кшкловский сельский дом культуры Атнинского района,
  • 11 сентября – Шубанский сельский дом культуры Балтасинского района,
  • 11 сентября – Молодежный центр Рыбно-Слободского района,
  • 14 сентября – Шалинский сельский дом культуры Пестречинского района,
  • 15 сентября – Танайский сельский дом культуры Елабужского района.

По словам авторов инициативы, она представляет собой «своеобразное выражение уважения к духовно-нравственным ценностям, культуре и традициям нашей Родины, благодарности молодого поколения за возможность реализации творческого потенциала, признательности жителям Татарстана за труд на благо республики и страны».

Концертные программы реализуются в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.

#фестиваль Созвездие-Йолдызлык
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