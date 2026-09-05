Работники культуры Зеленодольского района занесены на Электронную доску почета

Сегодня заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Государственного Совета Татарстана Ирина Терентьева встретилась с сотрудниками Управления культуры исполкома Зеленодольского района РТ. Лучшим 13 работникам она вручила именные свидетельства о занесении на Электронную доску почета Татарстана, сообщает пресс-служба республиканского парламета.

Встреча состоялась в Центре развития культуры города Зеленодольска. Депутат в своей речи указала на значимость вовлечения креативных индустрий в процесс развития муниципалитета. По ее мнению, Зеленодольский район благодаря своему индустриальному наследию, природному ландшафту и культурным традициям обладает всеми ресурсами, чтобы стать площадкой для творчества, ремесленных мастерских и других культурных мероприятий.

Отдельно Терентьева обратила внимание на развитие острова-града Свияжск. «Свияжск – это бренд не только Татарстана, но и всей России, и мы его должны обязательно продвигать», – акцентировала она.

Парламентарий также напомнила о знаковых датах: 140-летии со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и 120-летии другого великого татарского поэта – Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Упомянула она и получение Казанью статуса культурной столицы исламского мира 2026 года.

«Важно помнить: культурное наследие – это не только фонды, памятники и то, что досталось нам от предков. Это духовная традиция, которую мы создаем каждый день: каждым спектаклем, концертом, уроком рисования в сельском клубе, каждой экскурсией. Наша общая задача – сделать так, чтобы люди гордились своей малой родиной. Именно из любви к таким территориям складывается величие всей страны», – поделилась своим пониманием ситуации Ирина Терентьева.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют 4,8 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.