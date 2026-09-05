Сигналы Путина на саммите ШОС, Игры кочевников, табу на вейпы: акценты недели
Жесткие заявления Путина на саммите ШОС, Минниханов привез из Бишкека Всемирные игры кочевников, а вейпы рискуют попасть под полный запрет
Владимир Путин сделал жесткие заявления на саммите ШОС в Бишкеке, Рустам Минниханов «привез» Всемирные игры кочевников в Казань, а в Татарстане могут запретить вейпы. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.
ШОС как трибуна для Путина: переговоры с лидерами и предупреждения Киеву
Президент России Владимир Путин принял активное участие в саммите ШОС, который собрал в Бишкеке лидеров 17 государств. В этом году ежегодный саммит стал юбилейным: Шанхайской организации сотрудничества исполняется 25 лет.
Кроме того, в Кыргызстан прибыли представители ООН, включая Генерального секретаря Антониу Гутерриша, ОДКБ, СНГ и других международных организаций. Путин провел предметные переговоры с Си Цзиньпином, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Нарендрой Моди.
Кроме того, российский лидер, по сути, использовал саммит ШОС как площадку для серьезных заявлений по украинскому треку:
- назвал «чушью собачьей» слухи о мобилизации после выборов: «Это информационная атака на Россию»;
- ответил на угрозы Украины заблокировать небо России атаками беспилотников;
- заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления;
- добавил, что армия России заблокировала украинские подразделения. Среди них – 13 батальонов ВСУ общей численностью 5 тысяч человек на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, а также группировка из 2 тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области. «Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться, – вопрос по времени, по срокам», – сказал Президент;
- заявил, что российские военные получили указание «по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины». «Они бьют по нашим – получат ответ», – заверил он.
- сказал, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта: «Готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать». По его словам, сейчас переговорный процесс по Украине «заморожен».
В настоящее время именно такие встречи, как саммит ШОС, являются яркой демонстрацией неспособности Запада навязать свою волю евразийскому блоку. Символичным можно назвать присутствие на саммите главы входящего в ШОС Ирана Масуда Пезешкиана – несмотря на чудовищное давление США как на саму страну персов, так и на ее партнеров по организации, в частности на Индию.
Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года как международное объединение для укрепления безопасности и развития связей в Евразии. В нее входят десять государств: Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Помимо этого, у организации есть страны-наблюдатели и партнеры по диалогу.
Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов обсудили основные акценты саммита ШОС в Бишкеке.
Астана – Бишкек – Казань: как Минниханов привез в Татарстан Всемирные игры кочевников
Одновременно с саммитом ШОС в Бишкеке прошла торжественная и очень помпезная, на уровне Олимпийских игр, церемония открытия Всемирных игр кочевников. На открытии в качестве особого гостя побывал Рустам Минниханов. Это не случайно, учитывая, что в 2028 году эти соревнования пройдут в Казани.
Тут есть интересная деталь. По слухам, рассматривался вариант проведения Игр в двух городах – Москве и Казани. Также на статусное спортивное событие претендовали Республика Алтай и Башкортостан. Правда, там не оказалось необходимой инфраструктуры. В итоге победила казанская заявка.
В целом организаторов Игр наверняка подкупило личное внимание к Всемирным играм кочевников со стороны Раиса РТ. Руководитель республики неоднократно высказывался о значимости Игр кочевников.
В 2024 году Игры принимала Астана. Рустам Минниханов на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул важность Игр. Он и тогда принял участие в церемонии открытия соревнований.
«Игры кочевников, безусловно, вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций», – заявил Минниханов на встрече в резиденции «Акорда».
Церемония закрытия VI Игр в Бишкеке, которая пройдет завтра, станет символическим моментом передачи эстафеты: флаг Всемирных игр кочевников будет передан Казани.
В целом проведение Игр кочевников – 2028 в Казани – очередное свидетельство спортивного и дипломатического веса Татарстана, Казани и самого Рустама Минниханова на мировой арене. Об этом, а также об организационных и инфраструктурных моментах говорили участники «Акцентов недели».
Дымовая завеса: быть или не быть вейпам в Татарстане
В Татарстане началась работа над законопроектом о запрете продажи вейпов. Возможность ужесточить оборот вейпов прорабатывают сегодня еще в 27 российских регионах.
Среди таких субъектов – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Якутия, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной реализации вейпов отразится на бюджете и налогах.
Президент Владимир Путин 26 июня подписал закон, предоставивший право субъектам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов.
Плюсы и минусы инициативы, последовательное ужесточение правил в отношении курящих в целом, а также другие аспекты обсудили участники видеоподкаста.