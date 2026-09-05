Сигналы Путина на саммите ШОС, Игры кочевников, табу на вейпы: акценты недели

Владимир Путин сделал жесткие заявления на саммите ШОС в Бишкеке, Рустам Минниханов «привез» Всемирные игры кочевников в Казань, а в Татарстане могут запретить вейпы. Эти темы в «Акцентах недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Президент России Владимир Путин принял активное участие в саммите ШОС, который собрал в Бишкеке лидеров 17 государств

Фото: kremlin.ru

ШОС как трибуна для Путина: переговоры с лидерами и предупреждения Киеву

Президент России Владимир Путин принял активное участие в саммите ШОС, который собрал в Бишкеке лидеров 17 государств. В этом году ежегодный саммит стал юбилейным: Шанхайской организации сотрудничества исполняется 25 лет.

Кроме того, в Кыргызстан прибыли представители ООН, включая Генерального секретаря Антониу Гутерриша, ОДКБ, СНГ и других международных организаций. Путин провел предметные переговоры с Си Цзиньпином, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Нарендрой Моди.

Кроме того, российский лидер, по сути, использовал саммит ШОС как площадку для серьезных заявлений по украинскому треку:

назвал «чушью собачьей» слухи о мобилизации после выборов: «Это информационная атака на Россию»;

ответил на угрозы Украины заблокировать небо России атаками беспилотников;

заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления;

добавил, что армия России заблокировала украинские подразделения. Среди них – 13 батальонов ВСУ общей численностью 5 тысяч человек на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, в районе населенного пункта Пески-Радьковские, а также группировка из 2 тысяч человек в северо-восточной части Харьковской области. «Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться, – вопрос по времени, по срокам», – сказал Президент;

заявил, что российские военные получили указание «по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины». «Они бьют по нашим – получат ответ», – заверил он.

сказал, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта: «Готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать». По его словам, сейчас переговорный процесс по Украине «заморожен».

Российский лидер, по сути, использовал саммит ШОС как площадку для серьезных заявлений по украинскому треку Фото: © Кирилл Казачков / photo.roscongress.ru

В настоящее время именно такие встречи, как саммит ШОС, являются яркой демонстрацией неспособности Запада навязать свою волю евразийскому блоку. Символичным можно назвать присутствие на саммите главы входящего в ШОС Ирана Масуда Пезешкиана – несмотря на чудовищное давление США как на саму страну персов, так и на ее партнеров по организации, в частности на Индию.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года как международное объединение для укрепления безопасности и развития связей в Евразии. В нее входят десять государств: Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. Помимо этого, у организации есть страны-наблюдатели и партнеры по диалогу.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов обсудили основные акценты саммита ШОС в Бишкеке.

Одновременно с саммитом ШОС в Бишкеке прошла торжественная и очень помпезная, на уровне Олимпийских игр, церемония открытия Всемирных игр кочевников Фото: rais.tatarstan.ru

Астана – Бишкек – Казань: как Минниханов привез в Татарстан Всемирные игры кочевников

Одновременно с саммитом ШОС в Бишкеке прошла торжественная и очень помпезная, на уровне Олимпийских игр, церемония открытия Всемирных игр кочевников. На открытии в качестве особого гостя побывал Рустам Минниханов. Это не случайно, учитывая, что в 2028 году эти соревнования пройдут в Казани.

Тут есть интересная деталь. По слухам, рассматривался вариант проведения Игр в двух городах – Москве и Казани. Также на статусное спортивное событие претендовали Республика Алтай и Башкортостан. Правда, там не оказалось необходимой инфраструктуры. В итоге победила казанская заявка.

В целом организаторов Игр наверняка подкупило личное внимание к Всемирным играм кочевников со стороны Раиса РТ. Руководитель республики неоднократно высказывался о значимости Игр кочевников.

В 2024 году Игры принимала Астана. Рустам Минниханов на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул важность Игр. Он и тогда принял участие в церемонии открытия соревнований.

На открытии в качестве особого гостя побывал Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

«Игры кочевников, безусловно, вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций», – заявил Минниханов на встрече в резиденции «Акорда».

Церемония закрытия VI Игр в Бишкеке, которая пройдет завтра, станет символическим моментом передачи эстафеты: флаг Всемирных игр кочевников будет передан Казани.

В целом проведение Игр кочевников – 2028 в Казани – очередное свидетельство спортивного и дипломатического веса Татарстана, Казани и самого Рустама Минниханова на мировой арене. Об этом, а также об организационных и инфраструктурных моментах говорили участники «Акцентов недели».

В Татарстане началась работа над законопроектом о запрете продажи вейпов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Дымовая завеса: быть или не быть вейпам в Татарстане

В Татарстане началась работа над законопроектом о запрете продажи вейпов. Возможность ужесточить оборот вейпов прорабатывают сегодня еще в 27 российских регионах.

Среди таких субъектов – Санкт-Петербург и Ленинградская область, Якутия, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. В Татарстане отдельно оценивают, как полный запрет розничной реализации вейпов отразится на бюджете и налогах.

Президент Владимир Путин 26 июня подписал закон, предоставивший право субъектам с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов.

Плюсы и минусы инициативы, последовательное ужесточение правил в отношении курящих в целом, а также другие аспекты обсудили участники видеоподкаста.