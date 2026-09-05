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Общество 5 сентября 2026 18:09

Китаец открыл салоны по почесыванию и зарабатывает 15 тыс. долларов в месяц

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Житель Китая Чжан Сяоцяо открыл салоны, в которых клиентам предлагают расслабляющую процедуру почесывания кожи специальными накладными ногтями. Бизнес приносит предпринимателю около $15 тыс. в месяц, сообщает «Газета.Ru».

Первый салон под брендом Suma Чжан открыл в мае 2026 года в Шэньчжэне. Уже через месяц предприниматель запустил вторую точку.

Во время процедуры клиент ложится на специальную кушетку, после чего сотрудник салона проводит по его телу заостренными накладными ногтями. Услуга позиционируется как способ расслабиться.

Часовая процедура стоит около $40.

По словам Чжана, идея открыть такой бизнес появилась у него после просмотра короткого ролика в социальных сетях. На видео женщина чесала спину своему мужу, а многие пользователи в комментариях писали, что готовы платить за подобную услугу.

Предприниматель также вспомнил, что в детстве отец часто чесал ему спину перед сном. Это помогало Чжану расслабиться и быстрее заснуть.

Сяоцяо считает, что высокий спрос на необычную услугу связан с уровнем стресса среди жителей крупных городов.

Поскольку подобные салоны ранее практически не были представлены в Китае, предпринимателю пришлось самостоятельно разрабатывать техники почесывания и обучать им сотрудников.

Сейчас около 70% посетителей салонов составляют мужчины. Как рассказал владелец бизнеса, многие клиенты считают почесывание более расслабляющим, чем традиционный массаж, и после первой процедуры приходят снова.

#Китай #бизнес
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