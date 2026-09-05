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Происшествия 5 сентября 2026 11:38

Львова-Белова: Ребенка втянули в диверсию, обещая встречу с умершей матерью

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Мошенники заставили 14-летнего подростка поджечь релейный шкаф, обещая ему встретиться с недавно умершей матерью. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

«Был мальчик, у него умерла мама в автокатастрофе, и его воспитывала бабушка. Умерла мама не так давно и, значит, с ним связались мошенники, сказали о том, что твоя мама жива, она у нас, ты должен выполнить определенные действия», – рассказала омбудсмен.

Подросток сделал то, о чем его просили мошенники. В дальнейшем его поймали и осудили, однако при вмешательстве омбудсмена удалось смягчить наказание.

«В данном случае здесь не было никакой ни финансовой выгоды, ни материального какого-то обогащения. И мы понимаем, насколько это невозможно было предотвратить эмоционально для 14-летнего парня, у которого умерла мать», – обратила внимание Львова-Белова.

#мошенники #госизмена #уполномоченные по правам ребенка
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