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На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2026 17:12

«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» в матче Первой лиги

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«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» в матче Первой лиги
Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает «Чемпионат».

Первый гол был забит на 60-й минуте. Счет открыл полузащитник «Нефтехимика» Данила Сухомлинов.

На 90-й минуте нападающий нижнекамской команды Ислам Машуков забил второй мяч и установил окончательный счет встречи – 2:0.

После победы «Нефтехимик» набрал 12 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

У «Енисея» осталось 10 очков после девяти проведенных матчей. Красноярская команда занимает 12-ю строчку.

В следующем туре «Нефтехимик» проведет выездной матч с костромским «Спартаком». «Енисей» также на выезде встретится с «Ротором».

#ФК Нефтехимик #фк енисей #футбол #первая лига
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