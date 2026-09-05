Уиткофф и Кушнер впервые прилетели в Россию на государственном самолете США

Спецпосланник Президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер впервые за время своих визитов в Россию прилетели на самолете государственной авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Американские переговорщики прибыли в Москву на специальном самолете Boeing C-32A, который используется для перевозки первых лиц США. По данным собеседника агентства, ранее Уиткофф и Кушнер не использовали такие борта во время поездок в Россию.

Обычно для участия в официальных встречах и мероприятиях, в том числе для визитов в Россию, Уиткофф и Кушнер летают на бизнес-джетах.

Источник уточнил, что Boeing C-32A, на котором американские переговорщики прибыли в Москву, в последние месяцы несколько раз использовался для перевозки высокопоставленных представителей американской администрации, в том числе вице-президента США.

Самолет был выпущен в апреле 1998 года. С момента его выпуска прошло более 28 лет.

Уиткофф и Кушнер накануне вылетели из Майами. По пути в Москву самолет совершил промежуточную посадку в Хельсинки, после чего прибыл в аэропорт Внуково.

Американских переговорщиков в аэропорту встретил специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Затем кортеж с Уиткоффом, Кушнером и Дмитриевым покинул Внуково и направился в сторону Москвы.