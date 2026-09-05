«Алтын минбар – 2026»: «Hallelujah», трейлер «Учителя» и сиквел «Мухаммада»

XXII Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» открыт. Впереди – пять дней показов, творческих встреч и отдельная деловая программа, которая завершится питчингом кинопроектов. Но обладатель первого приза уже определен. О том, как начался «Минбар-2026», – в репортаже «Татар-информа».





«Кино больше, чем дипломатия, сильнее, чем политика»

В этом году Казанский кинофестиваль переживает изменения. Новые номинации, огромное количество заявок, необъятная программа показов. В свет вышла и деловая программа, заняв площадку Национальной библиотеки РТ.

«В каждом деле бывают моменты, когда смыслы переходят в качество», – сказала корреспонденту «Татар-информа» исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Расширилась и география – в этом году принимают участие фильмы из Венесуэлы, Омана и Того. По словам одного из членов жюри фестиваля Ивана Хадира, фестиваль известен в Алжире и ОАЭ и имеет там хорошую репутацию.

Раиса Сафиуллина, Миляуша Айтуганова

«Кино должно быть вне политики. При этом кино – это инструмент воздействия на идеологию, на национальную составляющую общества. Чтобы мы понимали, ради чего мы живем. Это такая субстанция, важность которой трудно передать словами. Это больше, чем дипломатия, сильнее, чем политика», – считает Айтуганова.

Важную роль на протяжении нескольких лет на фестивале играют кинорынок и деловая программа. По словам исполнительного директора фестиваля, этот шаг был осознанный.

«Само мероприятие не для того, чтобы собрать людей, потратить деньги и забыть об этом. Это не суть движения. Фестиваль призван быть толчком к новому витку, и в этом году, мне кажется, происходит как раз такой виток, когда мы уже не можем его остановить», – заключила Миляуша Айтуганова.

«Народ Ирана хочет видеть продолжение «Мухаммада»

Парад звезд открыла актриса Катерина Шпица, вышедшая на красную дорожку с соведущим праздничного вечера Иделем Киямовым.

На входе всех гостей, ступивших с красной дорожки в чертоги главного татарского театра, громко встречал фольклорный ансамбль под управлением Айдара Файзрахманова, разбавивший каноны светского торжества традициями татарского гостеприимства.

Следом за парой ведущих под вспышки камер вышли Айтуганова и советник министра культуры Татарстана Раиса Сафиуллина. Парад подхватили другие громкие имена татарстанского кино и культуры в целом, а также непосредственные участники фестиваля сего года: Мансур Гилязов, Сергей Киатров, Алексей Барыкин, Ирек Хафизов, Булат Гатауллин, а также плеяда жюри конкурса под председательством иранского режиссера Маджида Маджиди.

Маджид Маджиди (в центре)

Маджиди известен тем, что в 2015 году он выпустил фильм о пророке «Мухаммад – посланник Всевышнего», который получил самый широкий спектр оценок. «Выставляет Мухаммада в неправильном свете», «принижает его роль в исламе» – так некоторые критики высказывались об этой картине. Вместе с тем ее называли честной и поэтической. История охватывает ранние годы жизни Мухаммада и обрывается на его поездке в Сирию в возрасте 12 лет. Планировалось, что далее последуют два сиквела, которые закончат запланированную трилогию. Но сиквелов не случилось.

Во время пресс-подхода корреспондент «Татар-информа» поинтересовался у режиссера, что он сам думает о продолжении своего фильма.

«Работа по созданию фильма на религиозную тему, особенно о пророке Мухаммаде, – очень сложная работа. Потому что она должна быть исторически достоверной. На данный момент я не планирую продолжение ввиду сложности этой работы», – заявил он через переводчика.

На вопрос о том, хотел бы он сам увидеть продолжение, Маджиди ответил, что это должен решать народ. И народ Ирана, по мнению режиссера, хочет видеть продолжение.

Увидеть первую часть незавершенной трилогии о пророке Мухаммаде казанцы могли в первый день фестиваля на самом раннем сеансе в кинотеатре «Корстон».

«Мы созданы для счастья»

Церемония открытия началась с кавера на песню «Hallelujah», исполненного на четырех языках: арабском, татарском, русском и английском. Для арабской версии авторы кавера нашли оригинальную замену «аллилуйи»: хор декламировал «ля иляха» – видимо, постулируя единство Бога.

Равиль хазрат Гайнутдин

Во время пресс-подхода к президенту фестиваля, председателю ДУМ РФ Равилю хазрату Гайнутдину журналисты поинтересовались, как он относится к тому, что название фестиваля лишилось определения «мусульманский». На это муфтий возразил: ислам из названия никуда не делся, ведь «минбар» – это трибуна ислама.

Собственно, те гимны, что открывали торжество, это только подтвердили, не говоря уже о том, что мусульманское кино по-прежнему остается одним из столпов фестиваля. В этом году под него была выделена отдельная программа, а многие участники основного конкурса – представители «мусульманского кинематографа».

«Девиз нашего фестиваля – «Через диалог культур к культуре диалога», и, наверное, сегодня руководителям многих стран не хватает этого понимания. Мы говорим – мы открыты, когда в Российскую Федерацию и Республику Татарстан в рамках мировых мероприятий в области спорта, культуры, экономики, промышленности приезжает огромное количество делегаций. Мы открыты, мы – созидатели, мы созданы для счастья, и мы показываем это всему миру», – заявил на открытии фестиваля заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Василь Шайхразиев (справа)

«Только живое общение позволит в это непростое время найти самый главный путь»

«За прошедшие годы „Алтын минбар“ прошел большой путь от фестиваля, представляющего кинематограф мусульманского мира, до международной площадки, где через искусство формируется сама культура. Мы видим, что отечественный кинематограф становится все более разнообразным, растет число картин, созданных российскими режиссерами, в том числе из Республики Татарстан», – поприветствовал гостей Равиль Гайнутдин.

В этом году на «Алтын минбаре» вручат новую награду – приз президента Казанского кинофестиваля за духовность в киноискусстве. По словам муфтия, ее будет удостоен фильм, который на языке искусства говорит о вечных нравственных ценностях.

Отметив тех, кто стоял у истоков фестиваля: Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, экс-министра культуры РТ Зилю Валееву, муфтия Равиля Гайнутдина, – министр культуры РТ Ирада Аюпова передала участникам слова приветствия от министра культуры РФ Ольги Любимовой. Казань в нем была названа точкой притяжения для мусульман со всего света.

Ирада Аюпова

«Я искренне благодарю всех тех, кто помогает нам из года в год проводить этот фестиваль. Благодарю всех тех людей, которые приехали на это событие издалека. Я уверена, что только диалог, только живое общение позволит в это непростое для всего мира время найти самый главный путь, который выстраивает мосты между сердцами. Этот путь – свет Всевышнего», – добавила Аюпова.

«Я вышел только стих прочитать»

Музыкальную часть программы вместе с Татьяной Ефремовой поддержал учитель русского языка из Нигерии Джошуа. Он исполнил на русском песню «Желаю вам» на стихи Роберта Рождественского. Российский актер и каскадер Роман Курцын подхватил «рождественские чтения», исполнив «Балладу о красках». И был удостоен приза зрительских симпатий из рук министра культуры Татарстана за фильм «Малыш-каратист» – первой награды текущего фестиваля. Награда стала неожиданностью для артиста – по его словам, он «вышел только стих прочитать».

«Малыш-каратист» – фильм, в котором Курцын исполнил одну из главных ролей. Картина не участвует в основном конкурсе, ее показ прошел в формате творческой встречи. Вчера, за день до официального открытия «Алтын минбара», Курцын представил ее во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

Роман Курцын

Завершил торжественную программу открытия гимн Казанского кинофестиваля: «Чтобы земля улыбками цвела, мы поднимаем камеру на плечи».

Под занавес – выход трейлера к фильму «Учитель»

Фильмом открытия в этом году стал «Учитель» – продукт совместного производства России и Узбекистана стоимостью 80 млн рублей. Режиссерами картины выступили Рамиль Тухватуллин и Илхом Мухаммадиброхим. До сих пор об этом фильме было известно только по отдельным и довольно размытым репликам создателей.

Это байопик о Шигабутдине Марджани, в котором описано его духовное становление, период учебы в Бухаре и Самарканде до начала богословской деятельности в Казани. Картина основана на «Сборнике статей, посвященном 100-летию Марджани», изданном в 1915 году. Роль Марджани исполнил Булат Гатауллин.

Учитель русского языка из Нигерии Джошуа

По большому счету о картине больше не было известно ничего, и даже постер фильма был выложен в сеть ближе к датам фестиваля. И вот, наконец, когда часть зрителей уже могла лицезреть кинополотно в залах кинотеатров «Мир» и «Корстон», на церемонии открытии зрители увидели его… трейлер. Увидеть сам фильм в театре Камала можно было и сразу после завершения торжественной церемонии, в 21:00, правда, бомонд к тому времени преимущественно отправился к выходу, оставив настоящих ценителей татарского кинематографа с «Учителем» наедине. И их оказалось немало – видимо, они спустились с балкона в партер.

Творческая встреча с авторами многомиллионного по меркам татарстанского кино байопика пройдет в кинотеатре «Мир» уже сегодня в 19:00.

Фотографии: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»