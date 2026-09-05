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Общество 5 сентября 2026 11:47

Пропускную способность ж/д направления Дербышки – Арск и станции Юдино повысят

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Пропускную способность ж/д направления Дербышки – Арск и станции Юдино повысят
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Развитие железнодорожного направления Дербышки – Арск и станции Юдино в Казани предусмотрели в обновленной схеме территориального планирования России. Изменения внесены распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2026 года.

В документе указано развитие 53-километрового железнодорожного направления Дербышки – Арск. Участок проходит по территории Казани, Высокогорского и Арского районов Татарстана.

Отдельно в схеме предусмотрено развитие станции Юдино в Казани для увеличения ее пропускной способности. В документе она обозначена как внеклассная грузовая железнодорожная станция.

#железнодорожные станции #железнодорожные пути #поселок Дербышки #Арск #станция Юдино
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