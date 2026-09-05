Правящая партия Сербии выдвинула Вучича кандидатом в премьеры

Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) поддержало выдвижение действующего Президента страны Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание главного совета СПП прошло в субботу в городе Ниш на юге Сербии. В нем приняли участие председатель партии Милош Вучевич, спикер Скупщины – парламента страны – Ана Брнабич и Александр Вучич.

Участники заседания единогласно поддержали решение о том, чтобы Вучич возглавил список «Александр Вучич – Объединенная Сербия» на предстоящих парламентских выборах и стал кандидатом на пост главы правительства.

После голосования Вучич поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и отметил, что окончательное решение предстоит принять гражданам страны. По его словам, у СПП, как и у любой другой политической силы, есть недостатки, однако он считает, что в Сербии нет другой партии, которая столь же точно, реалистично, серьезно и ответственно отстаивала бы национальные и государственные интересы.

Парламентские выборы в Сербии ожидаются 25 октября. В ближайшие дни парламент страны должен быть распущен, после чего дату голосования назначат официально.

Ранее Вучич сообщал, что после парламентских выборов ожидает продолжения нынешнего политического курса страны.

30 июня по итогам встречи с послами государств – членов Евросоюза президент также заявил, что Сербия продолжает двигаться к вступлению в ЕС и проводить необходимые для этого реформы.

Президентский срок Вучича истекает весной 2027 года. Ранее он сообщал, что готовится уйти в отставку. В случае досрочного прекращения полномочий главы государства президентские выборы, согласно законодательству Сербии, должны пройти в течение 90 дней.