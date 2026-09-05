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Политика 5 сентября 2026 16:12

Азаров обвинил западных кураторов Зеленского в попытке сорвать переговоры

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что западные страны, поддерживающие Владимира Зеленского, стремятся сорвать наметившиеся попытки мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Азарова, западные кураторы Зеленского заинтересованы в срыве переговорного процесса и препятствуют попыткам мирного урегулирования конфликта.

Бывший украинский премьер также обратил внимание на угрозы Зеленского в адрес российской и международной авиации, назвав их террористическими. По его оценке, подобная политика киевских властей является серьезным шагом к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее, во вторник, Президент России Владимир Путин назвал угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском воздушном пространстве заявкой на государственный терроризм. Российский лидер также заявил, что Москва найдет способы ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы.

#переговоры России и Украины #Владимир Зеленский
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