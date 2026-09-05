Татарстанец Радик Салахов завоевал золото Всемирных игр кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Представитель Татарстана Радик Салахов стал победителем Всемирных игр кочевников 2026 года в борьбе «көрәш» в абсолютной весовой категории. О победе спортсмена сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в «Макс».

«Радик Салахов – наш победитель Всемирных Игр кочевников 2026. Он признан сильнейшим в борьбе "көрәш", абсолютная весовая категория», – написал татарстанский лидер.

Сборная России на данный момент завоевала шесть золотых медалей Игр, пять из которых принесли спортсмены из Татарстана.

Раис республики также поздравил татарстанских спортсменов, подчеркнув, что они достойно выступают на соревнованиях.

Всемирные игры кочевников 2026 года проходят в Киргизии. В программе соревнований представлены традиционные виды спорта и национальные игры.

Завтра в городе Чолпон-Ата состоится церемония закрытия Всемирных игр кочевников 2026, на которой передадут один из символов игр – көөкөр – Республике Татарстан, где пройдут следующие Всемирные игры кочевников 2028. В церемонии примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov