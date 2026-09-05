Праздник охотников: в Татарстане открылся осенний сезон охоты на пернатую дичь

Осенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал сегодня в Татарстане. В Высокогорском районе сотрудники Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам провели рейд, в ходе которого задержали четырех нарушителей. Как охотники встретили открытие сезона, за что их штрафуют и сколько оружия изъято за год за различные нарушения – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Любой выезд на охоту с друзьями считаю удачным»

В Высокогорском районе с нетерпением ждали открытия нового сезона. Местный житель Вадим Виноградов – охотник с десятилетним стажем. Работает строителем, вылазки на природу с друзьями по выходным стали для него не просто отдыхом, а неотъемлемой частью жизни.

«Хожу на охоту постоянно, не пропускаю ни одного сезона. Местные охотугодья нравятся. Люблю выходить на утку, гуся, зайца. Правила охоты и обращения с оружием всегда соблюдаю. Это важный вопрос безопасности», – рассказал мужчина обозревателю «Татар-информа».

По словам Вадима, день охоты для него буквально «настоящий праздник».

«Любой выезд на охоту с друзьями считаю удачным. Необязательно добыть дичь, главное – отдохнуть, провести время на природе в хорошей компании. Чтобы день прошел удачно, нужно правильно выбрать место и выехать пораньше», – говорит он.

Вадим Виноградов

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Виноградов охотится не только в Татарстане, иногда выезжает в Кировскую область. Добывал косулю, кабана, лося. Говорит, что в наш регион часто приезжают охотники из Чувашии, Марий Эл и Подмосковья.

«Герда чувствует дни охоты и радостно визжит»

Аскар Хайруллин из Казани охотится в Высокогорском районе, увлекается этим с 2015 года. Подстреленных уток ему помогает находить и доставать из зарослей травы или из воды специально обученная лайка. Герде уже около 10 лет – «она в возрасте бабушки», шутит охотник.

«Дни охоты она как-то чувствует, из вольера раздается радостный визг. У Герды много медалей. Она подает кабанов, уток, гусей – всего повидала. Когда находит животное, начинает лаять», – рассказывает Хайруллин.

Чтобы собака стала хорошим помощником, важно не только обучение, но и хорошая родословная, говорит он.

«Не каждая собака готова охотиться – пойдет на кабана или нырнет за уткой. Это у них заложено в генах. Иная может поджать хвост и убежать. У Герды есть специальный ошейник с GPS-навигатором, чтобы не потерялась», – поясняет охотник.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Герда живет в местном охотхозяйстве в вольере. Не так давно ее повязали с волком, и она дала потомство. Щенки подросли и уже активно помогают охотникам. Хорошую охотничью собаку можно приобрести за 50–100 тысяч рублей, утверждает Хайруллин.

Сам он охотится круглый год, по возможности берет путевки и добывает утку, гуся, кабана.

За четыре часа задержали четырех нарушителей

В профилактическом рейде, прошедшем сегодня в Высокогорском районе, приняли участие сотрудники Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам. За четыре часа они задержали четырех нарушителей.

«Сегодня с утра, буквально за несколько часов, выявлено несколько нарушений. Составлены четыре протокола по статье 8.37 – «Нарушение правил охоты». Всего у нас в республике созданы 172 рейдовые группы с участием сотрудников Росгвардии и Госкомитета РТ по биоресурсам», – сообщил по итогам рейда журналистам зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

Радик Мутахаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе рейдов инспекторские группы проверяют соблюдение правил охоты, документы на право ношения оружия, соблюдение правил его транспортировки. Так, сегодня у двух охотников при себе не оказалось документов.

«Хочу предупредить: недопустима охота в состоянии алкогольного опьянения. Часто охотники приезжают и начинают хулиганить – баловаться спиртным, стрелять по мишеням и бутылкам, что недопустимо», – сказал Мутахаров.

Он напомнил, что за нарушение правил охоты предусмотрен штраф в размере от 500 до 4 тысяч рублей. За незаконную охоту, повлекшую ущерб в размере более 40 тысяч рублей, размер штрафа составит до 500 тысяч рублей, возможно лишение свободы до двух лет.

«За нарушение правил охоты в этом году составлено 176 протоколов по части 1 статьи 8.37 КоАП. Возбуждено восемь уголовных дел за деяния, которые ведут к ущербу в размере более 40 тысяч рублей. Это незаконная добыча лося, кабана, косули – браконьерство», – уточнил Мутахаров.

Аскар Хайруллин

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В таких случаях вызываются сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия, материалы направляются в суд. За подобные нарушения в прошлом году в республике у охотников были изъяты автомобили «Нива» и ружья.

«Буквально вчера при погоне браконьеры выбросили из машины два ружья. Конечно, по оружию их легко найти, потому что оно зарегистрировано. Сейчас ведутся следственные мероприятия, виновные будут выявлены и привлечены к ответственности», – рассказал Мутахаров.

За год изъято 328 единиц оружия, 856 человек оштрафованы

Совместные рейды сотрудников Росгвардии и охотнадзора по профилактике нарушений охотниками будут проходить на протяжении всего сезона охоты.

«Росгвардия совместно с Госкомитетом по биоресурсам РТ проводит мероприятия по проверке документов. Проверяем разрешения на хранение оружия у граждан в охотугодьях. Среди распространенных нарушений – неправильная транспортировка, отсутствие разрешений на хранение и ношение оружия. В этом случае составляем протоколы», – сообщил инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Дамир Мустафин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В Татарстане гражданским оружием владеют более 38 тысяч человек, в пользовании которых находится около 72 тысяч единиц оружия. В результате профилактических мероприятий в прошлом году за различные нарушения изъято 328 единиц оружия, 856 человек привлечены к административной ответственности.

«Охотник, выходящий на охоту, всегда должен иметь при себе документы: охотничий билет, разрешение на оружие и на охоту. Если он охотится в закрепленных угодьях – еще и путевку. Но не все охотники соблюдают эти правила», – напомнил Радик Мутахаров.

Он пояснил, что перевозка оружия должна соответствовать установленным требованиям. Оно должно быть разряжено и находиться в чехле.

«Стрельба по неясным целям, на шорох или шум, а также по низколетящей птице (ниже 2,5 метра) – все это может привести к тяжелым последствиям. Задача наших сотрудников, всех общественных инспекторов, егерей и самих охотников – не допустить подобных нарушений и тяжких последствий», – подчеркнул Мутахаров.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Особое внимание в ходе рейдов уделяется выявлению фактов ношения и применения оружия охотниками в состоянии алкогольного опьянения. За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Также предусмотрена ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В соответствии с правилами охоты к видам пернатой дичи относятся:

• болотно-луговая: дупель, бекас, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, улиты, кроншнепы, веретенники, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок и обыкновенный погоныш;

• водоплавающая: гуси, утки, казарки, лысуха;

• степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

• боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Горлица обыкновенная, пастушок, веретенник большой, камышница, клинтух занесены в Красную книгу РТ. Пискулька, огарь, гусь серый, казарка краснозобая, кроншнеп тонкоклювый, кроншнеп большой, хрустан, веретенник малый занесены в Красную книгу РФ. Охота на них запрещена.

Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют.

Сроки охоты:

• с 5 сентября по 5 декабря 2026 года – на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь;

• с 5 сентября 2026-го по 5 января 2027 года – на боровую дичь.