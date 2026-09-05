В Татарстане открыли массовый сезон охоты на пернатую дичь

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Массовый осенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал с сегодняшнего дня в Татарстане. В период охоты необходимо строго соблюдать меры безопасности, сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

«Осеннюю охоту ежегодно ждут тысячи охотников. Она начинается 5 сентября. Прежде всего это охота на водоплавающую дичь: гуся, утку, болотно-луговую и боровую дичь. Охота продлится до 5 декабря, а на боровую дичь – до 5 января», – отметил он.

Охотник, когда выходит на охоту, должен при себе всегда иметь документы: охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на охоту. Если он охотится в закрепленных угодьях – еще и путевку. Не все охотники соблюдают эти правила, сказал Мутахаров.

Он пояснил, что перевозка оружия должна соответствовать установленным требованиям: оно должно быть разряжено и в чехле.

«Стрельба по неясным целям, стрельба на шорох, шум или по низко летящей птице, залетающей ниже двух с половиной метров – все это может привести к тяжелым последствиям. Задача наших сотрудников, всех общественных инспекторов, егерей и самих охотников – не допустить подобных нарушений, не допустить тяжких последствий», – подчеркнул Мутахаров.

По его словам, в республике созданы группы во главе с сотрудниками Госкомитета. Эти группы состоят из производственных и общественных инспекторов, сотрудников Росгвардии. Они патрулируют каждый муниципальный район.

В соответствии с правилами охоты к видам пернатой дичи относятся:

болотно-луговая: дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, чибис, тулес, хрустан, улиты, кроншнепы, веретенники, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок и обыкновенный погоныш;

водоплавающая: гуси, утки, казарки, лысуха;

степная и полевая: перепел, голуби, горлицы и серая куропатка;

боровая: вальдшнеп, глухарь, тетерев и рябчик.

Горлица обыкновенная, пастушок, веретенник большой, камышница, клинтух занесены в Красную книгу РТ. Пискулька, огарь, гусь серый, казарка краснозобая, кроншнеп тонкоклювый, кроншнеп большой, хрустан, веретенник малый занесены в Красную книгу Российской Федерации. Охота на них запрещена.

Часы и дни покоя на территории республики отсутствуют.

Сроки охоты: