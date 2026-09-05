Боец СВО из Мензелинского района после ранения вернулся к мирной жизни

Житель деревни Урусово Мензелинского района 56-летний Фанис Сайфиев после тяжелого ранения в зоне специальной военной операции постепенно возвращается к мирной жизни. Мужчина перенес несколько операций, сейчас передвигается с помощью протеза и вновь занимается хозяйством.

До заключения контракта Сайфиев работал в разных сферах. Срочную службу проходил в Челябинской области, где был инструктором по вождению. Затем работал инспектором ДПС в Тукаевском районе, служил в полиции Нижнекамска. Позднее трудился дорожником, в том числе участвовал в строительстве трассы Чита – Хабаровск и работал в разных регионах России.

В ноябре 2024 года мужчина заключил контракт и отправился в зону СВО. Перед выполнением боевых задач он около месяца проходил подготовку.

«28 декабря мы пошли на свой первый штурм. До места назначения добирались пешком – около 19 километров, все время с оружием в руках. Задача была выбить противника из деревни и зачистить ее. Это была деревня Соленое. По дороге мы попали под обстрел беспилотников», – рассказал Сайфиев.

Во время боя на его глазах погибли двое товарищей, еще трое получили ранения. Сайфиев вынес раненых с поля боя и обработал им раны.

«Я вытащил их с поля боя, обработал раны. Но, к сожалению, спасти их не удалось. Из шестидесяти человек, вошедших в бой, в живых остались трое», – вспоминает он.

По словам военнослужащего, в зоне боевых действий ему не раз приходилось сталкиваться со смертельной опасностью. Однажды рядом с ним упал беспилотник, который не взорвался.

«В тот момент я уже думал, что это конец. Но, слава Богу, судьба дала мне еще один шанс», – рассказал Сайфиев.

Тяжелое ранение мужчина получил 1 января 2025 года. Пытаясь уйти от беспилотника, он подорвался на мине и лишился левой ноги ниже колена.

«Я оставался в сознании. Сам наложил себе жгут, сделал укол и спустился в подвал. Ребята ухаживали за мной. Я благодарил Аллаха за то, что остался жив», – поделился боец.

Из-за обстановки эвакуировать раненого удалось не сразу. Две недели Сайфиев не мог выбраться из подвала. В это время дома его уже считали погибшим.

«Когда я сам позвонил и сообщил, что жив, радости родных не было предела. Для них это известие стало настоящим чудом», – рассказал он.

После эвакуации Сайфиеву предстояло длительное лечение. Три месяца он провел в госпитале Ростова-на-Дону, затем еще пять месяцев – в Санкт-Петербурге. За это время мужчина перенес несколько операций. Поврежденную ногу пришлось оперировать четыре раза.

Все это время его поддерживала семья. Супруга Ильмира приезжала к мужу в госпиталь и помогала ему во время лечения и восстановления. В сентябре 2025 года Сайфиев был списан с военной службы. За выполнение боевых задач он награжден орденом Мужества.

Сейчас мужчина передвигается с помощью протеза и планирует получить модульный протез, который позволит ему чувствовать себя увереннее. Он вновь занимается хозяйством и собирается продолжать работать.

«Хочу устроиться в охрану, продолжать работать. Купил трактор, землю пашу. Собираюсь картошку копать», – рассказал Сайфиев.

После долгих месяцев лечения он постепенно возвращается к привычной сельской жизни. Одним из главных своих желаний Сайфиев называет скорейшее завершение специальной военной операции и возвращение военнослужащих домой.

Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой

Фотографии предоставлены Ильсеяр Хаертдиновой