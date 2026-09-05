Обязательный экзамен сократил выдачу охотбилетов в 10 раз в Татарстане

Охотники Татарстана могут получить охотбилет в электронном виде, необязательно носить с собой бумажный вариант. Об этом сообщил сегодня журналистам зампредседателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров на пресс-конференции в Казани

«Прежде чем охотничий билет получить, нужно пройти тестирование на знание основ охотминимум. В одном билете не более ста вопросов. Нужно ответить правильно на 75% вопросов. В случае, если экзаменуемый ответит неправильно менее чем на 75% вопросов, то пересдает через 30 дней», – сказал он.

По данным Мутахарова, обязательный экзамен позволил отсечь из рядов охотников случайных людей.

«Раньше любой мог прийти, написать заявление и получить билет. Теперь же для его получения нужно пройти обучение в специализированной организации и сдать экзамен»,– подчеркнул спикер.

Если раньше Госкомитет РТ по биоресурсам выдавал 2,5-3 тысячи билетов в год, то сейчас выдает 250. Таким образом, количество выданных билетов сократилось в 10 раз.

«Со временем появится единая база по всей России, система ГИС «Охота», где будет собрана единая база всех охотничьих билетов», – сказал Мутахаров.