Летающие артисты и профессиональный конкурс: День нефтяника в Альметьевске

Завтрашний День работников нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске отпраздновали уже сегодня. И сделали это масштабно: грандиозный пролог, ярмарка ремесленников и конкурс профессионального мастерства - это лишь часть сюрпризов, которые подготовили для гостей праздника. Подробности - в репортаже «Татар-информа».





Передвижные платформы, раритетный транспорт и полет артистов

Праздничные мероприятия ко Дню нефтяника в Альметьевске стартовали сегодня уже в 9 утра на площади перед драматическим театром. Здесь гостей ждал театрализованный пролог, повествующий об истории развития отрасли.

И первое, что бросалось в глаза – огромная декорированная сцена, полностью перекрывающая улицу Гагарина. По всей ее поверхности расположились интерактивные экраны и небольшие подиумы для музыкантов и певцов.

Масштаб театрализованного представления тоже поражал воображение. Помимо гигантского задника, во время выступления активно использовались передвижные платформы, различный транспорт, в том числе и раритетные советские модели, а также специальная система тросов, с помощью которой поднимали в воздух музыкантов и вокалистов. Одной из которых стала Эльмира Калимуллина, исполнившая ближе к концу представления песню «Туган як».

Сам спектакль подробно рассказывал обо всех этапах нефтедобычи и нефтепереработки, начиная с поиска месторождений и заканчивая получением конечной продукции. История не проходила «вскользь», по верхам – каждому этапу в развитии нефтяной отрасли уделили время и показали театрализованные зарисовки.

В финале все артисты вышли на площадку с вокально-хореографической постановкой, причем танцоры были в цветах флага Татарстана. А зрители с помощью флажков, розданных им перед началом представления, собрали российский триколор длиной во всю трибуну.

«Этот день объединяет людей несгибаемой воли»

После представления наступил момент торжественного открытия Дня нефтяника. Рустам Минниханов в своем обращении к гостям и участникам праздника подчеркнул, что для республики этот день – особенный.

«Он объединяет людей несгибаемой воли и высокого профессионализма, которые своим трудом обеспечивают энергетическую безопасность и экономическую стабильность нашей страны», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов: «За эти десятилетия поколения нефтяников создали мощный научно-производственный и кадровый потенциал, который и сегодня остается надежной опорой развития России»

Минниханов напомнил, что в этом году отмечается 80-летие открытия девонской нефти республики – события, которое стало поворотным для нефтяной отрасли Татарстана и всей его истории.

«За эти десятилетия поколения нефтяников создали мощный научно-производственный и кадровый потенциал, который и сегодня остается надежной опорой развития России», – отметил он.

По словам Раиса РТ, сегодня нефтегазовый комплекс Татарстана является фундаментом экономики республики и одним из ведущих центров нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии в нашей стране.

«Отдельно хочу отметить компанию «Татнефть», которая задает стандарты устойчивого развития и экологической ответственности, внедряет инновационные решения, реализует масштабные инвестиционные и социальные проекты», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В финале конкурса профмастерства участвовали 500 человек

После театрализованного пролога Раис Татарстана, как и многие гости праздника, отправился на площадку финала конкурса профессионального мастерства «Профнефть» – состязаний среди лучших работников всех подразделений «Татнефти». По словам гендиректора компании Наиля Маганова, только в финале приняли участие более 500 человек, что показывает высокий уровень мастерства и конкуренции.

Площадкой для проведения конкурса стала площадь перед дворцом спорта «Юбилейный». Конкурсанты демонстрировали навыки в управлении тяжелой техникой, в ремонте фрагментов нефтепроводов и многое другое – и надо сказать, смотрелось это очень зрелищно.

Но конкурс не ограничился только «нефтянкой». Параллельно свое искусство показывали и мастера других профессий, работающих в «Татнефти». Одним из таких состязаний стал конкурс среди поваров, собравший огромное число зрителей.

Конечно, праздник не ограничился двумя площадками. На протяжении всего пути от драматического театра до дворца спорта расположились различные активности. Здесь проходила ярмарка ремесленников, где каждый желающий мог приобрести себе памятный подарок, гости участвовали в различных мастер-классах, смотрели выступления артистов, посещали художественные мастерские и многое другое.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана