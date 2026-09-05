Минниханов поздравил нефтяников Татарстана с профессиональным праздником

С днем работника нефтяной и газовой промышленности поздравил сегодня сотрудников отрасли Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мероприятие прошло Альметьевске, где в честь праздника организовали крупное народное гуляние.

«Уважаемые работники предприятий нефтяной и газовой промышленности, дорогие ветераны отрасли, гости и жители Альметьевска. Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности», – такими словами обратился к гостям и участникам праздника Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов подчеркнул,что для республики этот день особенный. «Он объединяет людей несгибаемой воли и высокого профессионализма, которые своим трудом обеспечивают энергетическую безопасность и экономическую стабильность нашей страны», – заявил Раис РТ.

Минниханов напомнил, что в этом году отмечается 80-летие открытия девонской нефти Татарстана – события, которое стало поворотным моментом в истории республики и всей нефтяной отрасли Татарстана.

«За эти десятилетия поколения нефтяников создали мощный научно-производственный и кадровый потенциал, который и сегодня остается надежной опорой развития России», – подчеркнул Минниханов.