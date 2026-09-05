Фефелова и Валов выиграли юниорский этап Гран-при в танцах на льду

Фото: fsrussia.ru

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями юниорского этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду. Соревнования проходят в Бангкоке.

По итогам ритм– и произвольного танцев россияне набрали 166,09 балла. Второе место заняли итальянцы Дзоэ Бьянки и Даниэль Базиле – 160,28 балла, третьими стали французы Леа Иенн и Луи Варескон – 149,03.

Для Фефеловой и Валова эта победа стала второй на этапах юниорской серии Гран-при в нынешнем сезоне. 21 августа дуэт также выиграл соревнования в китайском Сиане.

14-летняя Фефелова и 17-летний Валов являются победителями юниорского первенства России и финала юниорского Гран-при России.

С сезона-2026/27 ISU допустил российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. До этого российские спортсмены практически не выступали на международных стартах с февраля 2022 года.