Путин поручил подготовить новые учебники на языках коренных народов России
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов России. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам встречи с представителями коренных малочисленных народов страны, которая прошла 30 апреля во время просветительского марафона «Знание. Первые».
Поручение адресовано Правительству России совместно с администрацией Президента.
Предложения должны предусматривать расширение линейки учебников и учебных пособий для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов России.
В том числе речь идет об учебниках, включаемых в федеральный перечень и допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Кроме того, Правительству и администрации Президента необходимо предусмотреть финансовую поддержку издания таких учебников и учебных пособий.
Предложения должны быть представлены до 20 декабря.