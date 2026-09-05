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Общество 5 сентября 2026 18:37

Путин поручил подготовить новые учебники на языках коренных народов России

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению линейки учебников на родных языках коренных малочисленных народов России. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля по итогам встречи с представителями коренных малочисленных народов страны, которая прошла 30 апреля во время просветительского марафона «Знание. Первые».

Поручение адресовано Правительству России совместно с администрацией Президента.

Предложения должны предусматривать расширение линейки учебников и учебных пособий для изучения родных языков и литературы коренных малочисленных народов России.

В том числе речь идет об учебниках, включаемых в федеральный перечень и допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Кроме того, Правительству и администрации Президента необходимо предусмотреть финансовую поддержку издания таких учебников и учебных пособий.

Предложения должны быть представлены до 20 декабря.

#учебники #Образование #Владимир Путин
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