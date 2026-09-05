Путин назвал защиту детей в интернете вопросом чрезвычайной важности

Президент России Владимир Путин назвал обеспечение безопасности детей в интернете вопросом чрезвычайной важности. Об этом он заявил на встрече с федеральной «пятеркой» лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму, передают «Ведомости».

При этом глава государства отметил, что к вопросам регулирования цифровой среды необходимо подходить аккуратно, чтобы принимаемые меры не нарушали права людей. В то же время, по его словам, защита подрастающего поколения в интернете должна быть обеспечена в обязательном порядке.

Путин также заверил уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову, что поддержит ее предложения депутатам, направленные на усиление защиты детей в цифровой среде.