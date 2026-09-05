В Сарманово на Фестивале труда и доблести отметили достижения земляков

В Центральном парке культуры и отдыха Сарманово прошел Фестиваль труда и доблести. Его участниками стали ветераны специальной военной операции и их семьи, ветераны труда, представители трудовых коллективов и династий, общественники, благотворители и волонтеры.

Фестиваль организован в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин отметил вклад жителей муниципалитета в развитие Татарстана и страны. По его словам, за последние пять лет в районе в рамках национальных проектов и государственных программ выполнены работы более чем на 10 млрд рублей.

«Наши земляки добросовестно трудятся в разных отраслях, вносят большой вклад в развитие республики и страны. В районе реализуется множество национальных проектов и государственных программ. Только за последние пять лет выполнены работы на сумму более 10 млрд рублей. Все это, уважаемые земляки, происходит у вас на глазах», – сказал Хуснуллин.

Он поблагодарил Раиса Татарстана за поддержку района и сельских поселений, а также жителей муниципалитета и ветеранов труда.

«Наше главное богатство – это трудолюбивые, деятельные жители района. Спасибо вам за ваш труд, уважаемые земляки, глубокоуважаемые ветераны», – подчеркнул глава района.

Слова благодарности Хуснуллин адресовал участникам специальной военной операции и их семьям.

«Пусть мир будет на земле, и пусть им будет суждено вернуться живыми и невредимыми в родные края», – сказал он.

В фестивале также приняли участие глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин и начальник Управления Судебного департамента в Республике Татарстан Зявдат Салихов.

Салихов отметил, что республика продолжает развивать промышленность, сельское хозяйство, социальную и спортивную инфраструктуру. По его словам, основой этих результатов остается труд жителей Татарстана вне зависимости от их профессии.

«Будь это работа за станком, будь это механизатор, комбайнер, тракторист, электрик, учитель, врач – не имеет значения. Это говорит о нашей собранности, о том, что мы сплочены, о том, что мы едины. Вот это очень много значит», – заявил Салихов.

Он подчеркнул, что достижения республики складываются из ежедневной работы людей в самых разных сферах.

«В основе всех наших достижений – трудолюбивый человек, человек труда. Мы должны, особенно чиновники, замечать, поднимать этого человека, возвеличивать, насколько это возможно», – сказал Салихов.

На фестивале чествовали жителей, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности. Им вручили именные свидетельства Электронной доски почета Татарстана.

Электронную доску почета своим указом от 1 мая этого года учредил Раис РТ Рустам Минниханов. Она создана для признания профессиональных достижений жителей республики, их добросовестного труда и вклада в социально-экономическое развитие Татарстана.

На платформе представлены более 15 тыс. работников 4,8 тыс. предприятий республики.

«Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – отмечал ранее Минниханов.

Материал подготовлен при участии Альбины Сабировой

Фотографии предоставлены Альбиной Сабировой