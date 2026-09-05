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На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2026 19:31

«Ак Барс» вырвал победу у «Сибири» в стартовом матче сезона

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«Ак Барс» вырвал победу у «Сибири» в стартовом матче сезона
Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

«Ак Барс» в первой игре регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Татнефть Арены» обыграл новосибирскую «Сибирь» по буллитам со счетом 4:3.

Первую шайбу в новом сезоне и 19-м для клуба забросил Артем Галимов — форвард отличился в первом периоде после передач Никиты Лямкина и Кирилла Семенова.

В начале второго отрезка гости восстановили равновесие — Тейлор Бек сравнял счет. Затем форвард Степан Никулин вывел «Сибирь» вперед – сначала с помощью Дарена Дица, а следом оформил дубль при ассистах Евгения Кузнецова и Егора Коршкова. К середине матча казанцы уступали 1:3.

Начало третьего периода полностью перевернуло игру. Молодой защитник Александр Иванов, который в этом матче заменял дисквалифицированного Митчелла Миллера, сократил отставание до минимума — ему ассистировали Лямкин и Семенов.

А уже почти сразу казанцы сравняли счет: Григорий Денисенко и Алексей Марченко помогли отличиться Семену Терехову.

Ворота казанской команды защищал Максим Арефьев.

Основное и дополнительное время для команд закончилось ничьей. В серии бросков казанцы были сильнее. Точку в игре поставил Григорий Денисенко.

7 сентября казанцы встретятся с «Адмиралом» дома в 19:30.

#ХК Ак барс #хк сибирь
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