Проспект Универсиады в Казани перекрыли из-за ремонта канализации
Проспект Универсиады перекрыли из-за ремонта ливневой канализации. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Авария на трубопроводе в районе Танкового кольца произошла накануне вечером. Для устранения проблемы городские службы оперативно приступили к ремонту.
«Все будут делать в максимально ускоренном порядке, чтобы к утру понедельника обеспечить свободный проезд. Рекомендуем на это время объезжать участок по Оренбургскому тракту или ул.Даурской», – рассказали в Комитете.