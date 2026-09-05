Проспект Универсиады в Казани перекрыли из-за ремонта канализации

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Проспект Универсиады перекрыли из-за ремонта ливневой канализации. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Авария на трубопроводе в районе Танкового кольца произошла накануне вечером. Для устранения проблемы городские службы оперативно приступили к ремонту.

«Все будут делать в максимально ускоренном порядке, чтобы к утру понедельника обеспечить свободный проезд. Рекомендуем на это время объезжать участок по Оренбургскому тракту или ул.Даурской», – рассказали в Комитете.