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Происшествия 5 сентября 2026 15:10

Проспект Универсиады в Казани перекрыли из-за ремонта канализации

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Проспект Универсиады в Казани перекрыли из-за ремонта канализации
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Проспект Универсиады перекрыли из-за ремонта ливневой канализации. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Авария на трубопроводе в районе Танкового кольца произошла накануне вечером. Для устранения проблемы городские службы оперативно приступили к ремонту.

«Все будут делать в максимально ускоренном порядке, чтобы к утру понедельника обеспечить свободный проезд. Рекомендуем на это время объезжать участок по Оренбургскому тракту или ул.Даурской», – рассказали в Комитете.

#проспект универсиады #перекрыта дорога
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