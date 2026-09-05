Гатиятулин: «Молодым игрокам нужна стабильность» — тренер «Ак Барса» об Иванове

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над новосибирской «Сибирью» — 4:3 в серии буллитов.

Главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин на пресс-конференции подвел итоги встречи, оценил игру Александра Иванова и рассказал о планах по адаптации новичков.

— Хэерле кич! Жинудэн башладык! Добрый вечер! Начали с победы! — начал тренер.

Далее Гатиятулин отметил, что команда неудачно провела первый и второй периоды.

— Не совсем хорошо провели первый и второй период. Несогласованность, несинхронность своих действий, неправильное расположение у себя в зоне. Допустили эти ошибки, чем воспользовался соперник. После второго периода поговорили, за счет каких качеств мы можем игру выровнять. Это прежде всего характер, неуступчивость. Вышли на третий период, эмоции направили в нужное русло, –, передает слова главного тренера корреспондент «ТИ-Спорт».

Отдельно Гатиятулин остановился на игре 18-летнего защитника Иванова, который заменил дисквалифицированного Митчелла Миллера и отметился голом.

— Сейчас для Саши важно, как я не раз говорил, чтобы молодым игрокам нужна вот эта стабильность. И мы будем ему помогать в этом. И надеемся, он обретёт такую уверенность, как может сделать, — передает слова тренера корреспондент «ТИ-Спорта».

Гатиятулин также объяснил, почему Иванов появился в основе.

— Саша хорошо провел два предсезонных матча. Поэтому не стали разбивать те пары, которые всю предсезонную работу работали вместе. Поставили туда Сашу. Для нас важно было посмотреть, как ребята действуют. Получили информацию, много аналитической работы впереди. Будем смотреть, корректировать, — отметил тренер.

О реализации большинства наставник отметил:

— Будем работать над всеми компонентами. Большинство — это один из важных компонентов, также игра 5 на 5, в меньшинстве, давление, игра в зоне атаки и позиционная атака. У нас были хорошие моменты в большинстве, но где-то не хватало слаженности. Будем использовать разные варианты, — сказал Гатиятулин.

О втором большинстве и ротации:

— Мы пробовали разные варианты. Никита Евсеев играл на предсезонке, потому что мы давали ребятам постарше отдохнуть. Сегодня на месте защитника во втором большинстве был Алексей Марченко. Это дополнительные опции, будем пробовать, где-то будем держать их в запасе, — рассказал Гатиятулин.

Об адаптации новичка Кевина Хейса:

— Надеемся, что у него огромный опыт и время адаптации долго не будет. Обычно требуется от 10 до 20 матчей, — отметил тренер.

О прогрессе Артема Галимова, форвард открыл счет в сегодняшнем матче:

— Артём каждый сезон делает шаг вперёд в плане ответственности. Сейчас, думаю, может забрать ещё более ответственную роль. Мы на это надеемся, — заключил Гатиятулин.