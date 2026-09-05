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На главную ТИ-Спорт 5 сентября 2026 16:07

«Ак Барс» выйдет на первый матч сезона без Миллера, но с Арефьевым в рамке

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«Ак Барс» выйдет на первый матч сезона без Миллера, но с Арефьевым в рамке
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проводит первый матч регулярного чемпионата КХЛ. В 19-м сезоне в истории клуба казанцы на домашней «Татнефть Арене» принимают новосибирскую «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 17:00.

У гостей травмирован основной вратарь Антон Красоткин. У хозяев — дисквалифицирован Митчелл Миллер, его место в первом звене занял Александр Иванов.

Ворота защищает Максим Арефьев. Состав полностью повторяет сочетания, наигранные в предсезонке.

Стартовые пятерки:

1-е звено
Александр Хмелевский — Кирилл Семенов — Артем Галимов
Никита Лямкин – Александр Иванов

2-е звено
Григорий Денисенко — Алексей Бывальцев — Семен Терехов
Степан Терехов — Алексей Марченко

Вратари: Арефьев — в старте, Тимур Билялов второй

Следующий матч казанцы проведут против «Адмирала».

Полный состав:

#ХК Ак барс
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