«Ак Барс» выйдет на первый матч сезона без Миллера, но с Арефьевым в рамке
«Ак Барс» проводит первый матч регулярного чемпионата КХЛ. В 19-м сезоне в истории клуба казанцы на домашней «Татнефть Арене» принимают новосибирскую «Сибирь». Стартовое вбрасывание — в 17:00.
У гостей травмирован основной вратарь Антон Красоткин. У хозяев — дисквалифицирован Митчелл Миллер, его место в первом звене занял Александр Иванов.
Ворота защищает Максим Арефьев. Состав полностью повторяет сочетания, наигранные в предсезонке.
Стартовые пятерки:
1-е звено
Александр Хмелевский — Кирилл Семенов — Артем Галимов
Никита Лямкин – Александр Иванов
2-е звено
Григорий Денисенко — Алексей Бывальцев — Семен Терехов
Степан Терехов — Алексей Марченко
Вратари: Арефьев — в старте, Тимур Билялов второй
Следующий матч казанцы проведут против «Адмирала».
Полный состав: