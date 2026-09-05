Российский фигурист Лев Лазарев вышел в финал юниорского Гран-при ISU

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Российский фигурист Лев Лазарев обеспечил себе участие в финале юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает ТАСС.

В субботу 16-летний спортсмен выиграл этап юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке. Ранее, 21 августа, Лазарев также стал победителем этапа соревнований в китайском Сиане.

Две победы позволили российскому фигуристу гарантировать себе место в финале юниорской серии Гран-при. Он пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

После февраля 2022 года российские фигуристы практически не выступали на международных турнирах. Исключением стали одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые приняли участие в Олимпийских играх в Италии. Оба спортсмена заняли шестые места.