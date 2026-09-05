Кабмин РФ включил второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему

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Правительство России внесло второй этап реконструкции аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в схему территориального планирования страны.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках проекта предусмотрено строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Казани. Объект строится в Лаишевском районе Татарстана, в Столбищенском сельском поселении.

Согласно документу, проектная пропускная способность аэропорта составит пять самолетов в час. В составе инфраструктуры указана искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,75 тыс. метров. Аэропорт отнесен ко II классу.

Ранее стало известно, что в рамках реконструкции привокзальной площади аэропорта «Казань» будет сооружен крытый наземный паркинг на 256 машино-мест. Площадь паркинга с навесом составит 6 400 кв. метров.