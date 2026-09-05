Депутат ГД напомнил о праве на отпуск по семейным обстоятельствам

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака, рождением ребенка или смертью близкого родственника. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Закон четко говорит: в день регистрации брака, рождения ребенка или смерти близкого родственника работодатель обязан предоставить до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. И не имеет права отказать. Неважно, сколько вы работаете, день, месяц или год. Это ваше право», – заявил парламентарий.

Для оформления такого отпуска сотруднику необходимо подать письменное заявление в свободной форме, указав причину и даты. При этом работодатель может запросить документы, подтверждающие семейные обстоятельства, например свидетельство о браке, рождении или смерти.

«Работник может взять такой отпуск даже в первый день работы. Стаж не имеет значения, право на отпуск в связи с семейными обстоятельствами не зависит от того, сколько времени вы работаете в компании», – добавил он.

По словам Свищева, другие ситуации, связанные с семейными обстоятельствами, не дают автоматически такого права. В частности, необходимость забрать ребенка из детского сада или посетить врача требует отдельной договоренности с работодателем.

«Но свадьба, рождение ребенка или похороны – святое. Закон защищает вас», – подчеркнул депутат.