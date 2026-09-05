Путин наградил Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Президент России Владимир Путин наградил уроженца Татарстана, космонавта-испытателя Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рыжиков удостоен государственной награды за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

Сергей Рыжиков работает инструктором-космонавтом-испытателем отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Московской области.

Рыжиков родился в 1974 году в Бугульме.