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Общество 5 сентября 2026 18:12

Путин наградил Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Путин наградил Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин наградил уроженца Татарстана, космонавта-испытателя Сергея Рыжикова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рыжиков удостоен государственной награды за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

Сергей Рыжиков работает инструктором-космонавтом-испытателем отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Московской области.

Рыжиков родился в 1974 году в Бугульме.

#Сергей Рыжиков #орден за заслуги перед отечеством #Владимир Путин
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