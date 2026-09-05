Путин поручил популяризировать в интернете традиции народов России

Президент России Владимир Путин поручил продолжить создание и публикацию в интернете просветительских материалов, направленных на укрепление единства народов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Поручение адресовано Российскому обществу «Знание». Оно вошло в перечень решений по итогам встречи Путина с представителями коренных малочисленных народов России, которая состоялась 30 апреля в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Согласно поручению, Российское общество «Знание» должно продолжить создавать и размещать в интернете просветительский контент, который способствует укреплению единства народов России.

Для этого в материалах планируется популяризировать культурное наследие народов страны, их традиции, обычаи, народное творчество и национальные кухни.