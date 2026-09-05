news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 сентября 2026 17:03

Путин поручил популяризировать в интернете традиции народов России

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин поручил продолжить создание и публикацию в интернете просветительских материалов, направленных на укрепление единства народов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Поручение адресовано Российскому обществу «Знание». Оно вошло в перечень решений по итогам встречи Путина с представителями коренных малочисленных народов России, которая состоялась 30 апреля в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Согласно поручению, Российское общество «Знание» должно продолжить создавать и размещать в интернете просветительский контент, который способствует укреплению единства народов России.

Для этого в материалах планируется популяризировать культурное наследие народов страны, их традиции, обычаи, народное творчество и национальные кухни.

#интернет #общество знание #Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане

Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане

5 сентября 2026
Не только сила, но и мудрость: 79% россиян назвали медведя своим символом

Не только сила, но и мудрость: 79% россиян назвали медведя своим символом

4 сентября 2026
Новости партнеров