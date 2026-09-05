Путин поручит рассмотреть снижение ипотеки на дома для многодетных семей

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает ТАСС.

Предложение прозвучало во время встречи главы государства с «пятеркой» предвыборного списка «Единой России». Львова-Белова обратила внимание на то, что для многодетных семей особенно важно иметь просторное жилье.

Она предложила установить для многодетных семей более низкую ставку по семейной ипотеке при покупке или строительстве дома по сравнению с приобретением квартиры. По ее мнению, такая мера позволит расширить жилищные возможности семей с несколькими детьми.

Путин поддержал инициативу и отметил, что она может помочь не только многодетным семьям, но и строительной отрасли. Президент обратил внимание на значительный рост объемов индивидуального жилищного строительства в России в последние годы.

Глава государства сообщил, что поручит Правительству рассмотреть предложение о снижении ипотечной ставки для многодетных семей при покупке или строительстве частного дома.

Кроме того, Львова-Белова подняла вопрос о дополнительных льготах для многодетных семей при покупке автомобилей. По ее словам, к ней обращались многодетные отцы, которым необходимы вместительные и мощные машины, позволяющие перевозить всех членов семьи и детские коляски.

Уполномоченный предложила предусмотреть дополнительные меры поддержки многодетных семей при покупке таких автомобилей.

Путин заявил, что эта инициатива получит поддержку Министерства промышленности и торговли. По его словам, соответствующая мера сможет одновременно поддержать многодетные семьи и российскую автомобильную промышленность. Президент сообщил, что предложение также будет рассмотрено.