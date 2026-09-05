В Башкирии задержали троих мужчин, похитивших товары с маркетплейса на 6 млн

Троих жителей Башкирии задержали за похищение товаров с маркетплейса на сумму 6 млн рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, трое парней, имея доступ к внутренней программе маркетплейса, манипулировали заказами и присваивали товары, после чего снова продавали. Молодых людей задержали, при обысках у них обнаружили часть похищенных товаров и 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Двоих подозреваемых взяли под домашний арест. Еще одного – под подписку о невыезде.